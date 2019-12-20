В Киевском апелляционном суде, где в пятницу, 20 декабря, должны рассматривать апелляционную жалобу защиты Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, на решение Печерского районного суда Киева о ее содержании под стражей сроком на два месяца, до сих пор ждут прокуроров. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Многие активисты, которые пришли поддержать Юлию Кузьменко считают, что прокуроры сегодня уже не приедут.

Сама подозреваемая сидит в камере, активисты говорят, что пока суд не состоится они не отпустят Кузьменко из зала суда в СИЗО и намерены находится там до понедельника.

Некоторые активисты говорят, что прокуроры все же приехали в суд и находятся в кабинете главного судьи по этому делу. Правда, никто их лично не видел, все основано на слухах.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что прокурор, подписавший подозрение по делу Шеремета, не прошел аттестацию.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Шеремета музыкант Антоненко подал иск на Зеленского, Авакова и Рябошапку.