В пятницу, 20 декабря, в Киев должны прибыть 30 тонн снега, собранного в Карпатах. Он будет доставлен под Арку дружбы народов, где обустроят специальный сноупарк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже на этих выходных, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".

Видео: YouTube/ТСН

По информации на странице соревнований в Facebook, снег для большой снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут не только из Карпат.

"Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются с самых больших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в Буковеле! В добавок мы готовим собственный снег пушками в закрытых холодильных камерах", — сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что первые снежные сугробы уже прибыли на локацию. В субботу же организаторы соревнования обещают "полное погружение в зимнюю атмосферу".

Скриншот: Facebook/Дабл Тріпл Snow Fest

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