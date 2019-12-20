В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания назначили для ООО "НАШ 365" (спутниковой версии телеканала "НАШ", Киев) внеплановую выездную проверку. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе госрегулятора.

Основанием для внеплановой проверки назвали мониторинг, проведенный буквально накануне - 19 декабря 2019 года. В этот день в эфире телеканала была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую", с одновременной прямой трансляцией с улицы Крещатик в Киеве, с титрами "Нацкорпус перекрыл Крещатик".

"Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью", - подчеркивается в сообщении Нацсовета.

Это, по мнению госрегулятора, имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации. По результатам проверки регулятор примет соответствующее решение.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в 2019 году неоднократно назначал внеплановые проверки телеканалу НАШ, в том числе и за нарушение программной концепции.

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