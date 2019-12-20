В Кропивницком СИЗО, где недавно произошел бунт заключенных, разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГКИС) на странице в Facebook.

Сотрудники ГКИС, в частности, среди запрещенных предметов изъяли более 100 литров водки, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона; ключи от камерных дверей; устройства для осуществления перебросов запрещенных предметов; дрожжи и закваску для самогоноварения; наркотические средства и приспособления для их употребления.

"Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование. Обысковые мероприятия в учреждении продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/adkvsu

Напомним, что в СИЗО Кропивницкого 16 декабря произошел бунт, заключенные захватили два корпуса.

Также читайте о том, что в результате бунта пострадала сотрудница СИЗО. Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и устроили бунт