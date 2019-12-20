В суде по делу подозреваемой в убийстве Павла Шеремета волонтеру Юлии Кузьменко заявили о фальсификации обнародованных следствием телефонных разговоров.

Участники этих разговоров - гражданский муж Кузьменко ("Лисы") АТОшник Петр Киян ("Электрик") и АТОшник Владимир Ульянов ("Марат"), с которым она, по мнению следства, обсуждала необходимость стрелять "Градами" по Киеву, - рассказали, что обнародованный разговор с Кузьменко состоялись в начале ноября и в июле. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Все те тексты, которые услышали на брифинге, это вырванные из контекста слова... Этот разговор никакого отношения не имел к делу Шеремета... Я не скрывался, никто мне подозрение не вручал, никто меня на допрос не вызывал", - сказал Петр Киян.

Также и Владимир Ульянов заявил, что его разговоры с Кузьменко были совсем о другом.

"Мы говорили совсем о другом, мы говорили, что у нас вся Украина не готовится к той агрессии, которая будет со стороны России... А вот эти вот фразы, вырванные из контекста, сманипулированные... Им просто интересно было вырвать какие-то фразы, смонтировать и выдать это как подготовку к террористическому акту", - сообщил Ульянов.

Поддержать Кузьменко также пришли несколько десятков друзей, в частности, участники АТО.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным следствия, взрывчатку под авто Шеремета заложили рок-музыкант Антоненко и детский хирург Кузьменко.

Также мы сообщали, что подозреваемая в убийстве Шеремета хирург Кузьменко готова пройти полиграф.