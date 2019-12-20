Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в пятницу, 20 декабря, закрыл последнее в этом году заседание парламента.

"Коллеги, я вас поздравляю с этими праздниками, которые приближаются, и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым", - сказал Разумков. Во время закрытия заседания в сессионном зале оставалось лишь несколько десятков депутатов.

Следующая пленарная неделя состоится 13-17 января. Перед этим депутаты на неделю продлила себе зимние каникулы - с 20 по 24 января они будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями.

Напомним, что Рада сегодня отложила введение системы трансплантации до 2021 года.

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