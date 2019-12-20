Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил об альтернативе минскому формату, и ведомство занимается проработкой возможных вариантов. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 20 декабря.

"Альтернатива минскому формату есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс, но, давайте говорить честно - миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир? Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не peace keeping operation, а то, что это должна быть операция по внедрению мира - peace enforcement operation. Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разведения. Конечно, мы прорабатываем альтернативные варианты", - сказал Боднар.

По его словам СНБО обработал пять вариантов возможного развития событий.

"МИД в качестве экспертов привлекался к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы", - подытожил замминистра.

Ранее сообщалось, что Порошенко требовал подписей глав "ДНР" и "ЛНР" под Минскими соглашениями.

Также мы писали, что Меркель и Путин заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.