Facebook запретит пользователям Instagram публиковать фото, рекламирующие электронные сигареты, табак и оружие, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что это коснется публикаций блогеров, которых спонсируют определенные бренды. Прямая реклама этих товаров в соцсети запрещена, теперь в компании хотят ужесточить правила.

Изменения также частично касаются алкоголя и пищевых добавок. Авторы контента смогут ограничить просмотр этих публикаций людям, не достигшим определенного возраста. Instagram намерен удалять публикации, которые нарушат новые правила. Изменения должны заработать с 2020 года.

Кроме того, в Facebook планируют запустить сервис Brand Collabs Manager для блогеров. Там они могут общаться по поводу коммерческого сотрудничества в соцсетях, а также привлекать потенциальных рекламодателей.

Ранее "Страна" писала о том, что Facebook начал помечать посты с ложной информацией в Украине с новости про Грету Тунберг.

Также мы сообщали, что Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации в ленте новостей.