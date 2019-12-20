Обвиняемый в организации убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко служил в спецназе как музыкант. Об этом сообщил начальник пресс-службы Командования Сил специальных операций ВС Украины Алексей Никифоров на своей странице в Facebook.

По его словам, тот не занимал какой-либо должности, которая бы предусматривала выполнения боевых задач.

В посте говорится: "Относительно сержанта УСН Андрея Антоненко (Riffmaster), который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, Командование Сил специальных операций ВС Украины должен официально сообщить:

В штате УСН сержант Андрей Антоненко находится с 2017 года и до сих пор... В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должностей, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО/ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное", - пишет Никифоров.

То есть Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства Шеремета и создании преступной группы из Юлии Кузьменко и Яны Дугарь - даже не профессиональный военный. Соответственно, в его способность спланировать столь сложное преступление верится слабо.

При том, что он мог быть исполнителем убийства. Ранее "Страна" писала, что по словам Геращенко, у Антоненко при обыске нашли половину мины, которой могли взорвать Шеремета.

Также мы сообщали, что полиция опубликовала запись разговора, как подозреваемый в убийстве Шеремета прятал мину.