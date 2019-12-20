Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – сказано в сообщении.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран. Как говорится в сообщении, существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".

Швейцарские правоохранители отмечают, что предъявление такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами "Энергоатома" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6,4 млн евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Напомним, что суд признал швейцарскую флешку уликой в деле против тогда еще нардепа от НФ Мартыненко.

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