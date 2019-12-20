На выходных в Украине ожидается не по-зимнему теплая, но ветреная погода, в воскресенье, 22 декабря, пройдут дожди, а похолодание возможно в конце следующей недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Украине выходными ожидается снова повышение температуры воздуха. Украинский климат, умеренно-континентальный – один из самых благоприятных. Хотя наши люди постоянно им недовольны, но они часто чем-то недовольны. Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии", - пишет Диденко.

По ее словам, в течение дня 21 декабря в большинстве областей Украины ожидается +5...+10 градусов, на Западе и Юге +7...+13 градусов.

На Западе Украины в субботу пройдут дожди, а воскресенье распространяться на большую часть территории страны. Ветер будет задувать с юго-запада и временами будет порывистым, сильным.

На выходных в столице до +7...+9 градусов, но потепление ожидается с облаками и ветром. В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше.

Как отметила синоптик, на неделе перед Новым годом в Украине будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет примерно 28 декабря.

Скриншоты: Facebook/Наталка Діденко

Напомним, по данным метеорологов, декабрь 2019 года стал самым теплым за 139 лет наблюдения.

Ранее сообщалось, что от небывалого тепла в Украине пострадали коты.