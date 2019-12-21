Украина и Россия согласовали новый транзитный контракт по газу. Он будет подписан до 29 декабря. А протокол о намерениях стороны завизируют уже сегодня.

Это значит, что газовой войны 1 января не будет (если, конечно, подписание контракта не сорвется в последний момент). А европейцы (как и украинцы) зимой не замерзнут, даже если ударят морозы.

Контракт стал с одной стороны компромиссом для обеих сторон. Россия будет поставлять через Украину газ дольше, чем планировала. И все-таки выплатит Киеву три миллиарда долга по решению суда в Стокгольме.

Украина же согласилась на меньшие, чем сейчас, объемы прокачки газа - с перспективой полной ее остановки, если цена за транзит окажется "неконкурентной".

"Страна" разбиралась в новых газовых договоренностях.

О чем договорились Киев и Москва

Первая информация полуофициального характера начала появляться еще вчера. А сегодня около полудня по Киеву начались синхронные заявления уже властей двух стран и представителей их регуляторов.

Версия России. Чуть раньше выступил глава "Газпрома" Алексей Миллер, который изложил видение Москвы на транзитный контракт, о котором договорились Украина и Россия.

По его словам, договорились на пять лет подписать транзитный договор с падающими объемами прокачки. В 2020 году прокачают 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд.

Таким образом "Газпром" всего за срок действия контракта прокачает через Украину 225 млрд куб. м газа.

Для сравнения - в уходящем году объем прокачки был на уровне 80-90 миллиардов кубометров. То есть в среднем за весь контракт гарантированный транзит через Украину упадет вдвое. Но может быть и окажется выше - в случае повышенных потребностей ЕС.

Юридически это будет выглядеть так. "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей, заявил Алексей Миллер.

Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер.

Цену транзита глава "Газпрома" не раскрыл. Однако он уточнил, что транзит будет идти "при условии конкурентного тарифа".

Версия Украины. После заявлений "Газпрома" брифинг провели в Офисе президента Украины. На него пришли министр энергетики Алексей Оржель и замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Оржель заявил, что долг "Газпрома" в три миллиарда (если точнее 2,9) будет выплачен "Нафтогазу" до конца года. Также будет транзит на пять лет с возможностью прологнации еще на десять лет. С пролонгацией также и объемов.

Министр подтведил объемы прокачки, указанные россиянами, заявив, что это минимальные гарантированные объемы. При этом, по его версии, тариф на транспортировку будет расти - учитывая падение объемов транзита. "Конечную цену определит регулятор", - объяснил Оржель.

Также после выплаты долга "Газпрома" иски Украины и России будут отозваны. "Пакетное решение предполагает пересмотр будущих арбитражей, они будут отозваны", - сказал министр.

В свою очередь представитель "Нафтогаза" заявил, что нужно еще неделю на подписание готового контракта. "До нового года все вопросы будут решены", - сказал Юрий Витренко. Он уточнил, что у ЕС будет возможность бронировать украинские транзитные мощности на любой срок.

Оржель не исключил, что иски против друг друга могут подавать и "Газпром", и "Нафтогаз" - за пределами пакетного соглашения. А текущие иски по контракту от 2009 года будут отозваны.

При этом конкретных договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину пока нет. О них упомянуто в протоколе, но лишь как о возможности.

"О прямых поставках мы исключили эту позицию... Они если потенциально и будут производиться, то только на базе цены европейского хаба. В пакетном соглашении их нет", - сказал Оржель.

Витренко также подтвердил, что прямые поставки газа - это отдельный вопрос, который будет обсуждаться отдельно и в протокол они заложены как предмет для обсуждения.

Сам договор же должны подписать до 29 декабря, сказал Витренко.

О том, какой будет контрактная цена за транзит не уточнила и Украина.

"Это компромиссное решение, которое устраивает всех", - сказал Оржель. А Витренко попытался сбить эту примиренческую волну и заявил, что Россию вынудил согласиться новый иск "Нафтогаза" на 12 миллардов долларов.

Что стало понятно из этого договора

Как видим, Украина выбила себе пятилетние гарантии на прокачку газа. Однако объемы по ним ниже, чем Киев транзитирует сейчас. В первый год где-то на треть, в остальные четыре - наполовину.

Это связано с тем, что в 2020 году может быть запущен "Северный поток-2". И Москве незачем платить за транзит Украине больше, чем нужно.

В то же время "Поток" может и не заработать в предполагаемые сроки - в первую очередь из-за американских санкций, которые, вероятно, и подтолкнули Россию к ускоренному заключению транзитного договора с Украиной. Включая выплату 3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, от чего раньше Москва отказывалась.

Хотя, очевидно, что заморозить строительство газопровода у американцев вряд ли получится. Свои трубоукладчики есть и у России и они могут заменить швейцарскую компанию Allseas, которая после нового пакета американских санкций остановила свое участие в строительстве "Северного потока-2". Но процесс, в любом случае, затянется во времени. И украинский контракт станет страховкой на случай, если "Поток" не заработает вовремя.

Если же заработает - то у России, теоретически, есть варианты выхода из договора и выставления Украине менее комфортных условий.

В тексте протокола, который был позже опубликован на сайте Кабмина, говорится, что гарантированные объемы прокачки будут соблюдаться "Газпромом" при условии, что транзитный тариф будет "конкурентным", а точнее - соответствовать уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

То есть монопольно задирать цену за транзит Киеву не позволят (хотя такую опцию и озвучивал выше Алексей Оржель).

Другими словами, Киев по идее может сохранить свой транзит, лишь если будет назначать на него цены, увязанные с транзитными тарифами Германии, Франции и других стран ЕС западнее Польши, Венгрии или Словакии.

Еще один вопрос - о прямых поставках газа в Украину. Путин обещал дать Украине скидку в 20-25%. Однако, как видим, сейчас договорились только о транзите - правда, заложив такую опцию на будущее.

Видимо, будущее не столь отдаленное. Поскольку лишь прямые поставки российского газа позволят снизить коммунальные тарифы, что уже пообещал Владимир Зеленский. И вполне вероятно, что контракт на прямые поставки развели по времени с транзитным, чтобы сбить волну "зрады" в Украине.

Ситуацию с новым контрактом анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в ФБ:

"Украинская сторона празднует перемогу. Европа довольна. Россия комментирует скупо. Что и не удивительно. Выглядит так, что она пошла на очень большие уступки. Хотела контракт на год, заключила на 5 лет. Хотела, чтоб Украина отказалась от своих требований по Стокгольму, а теперь согласилась заплатить Киеву 3 млрд деньгами. В обмен на отзыв еще не выигранных исков.

Но есть еще одна страна, которая вряд ли будет довольна произошедшим, хотя она и приложила немалые усилия к тому, чтобы Россия пошла на уступки.

Это США. Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что Северный и Турецкие потоки достроены бы не были.

Именно для этого и был принят последний пакет санкций, зашитый в оборонный бюджет США. После чего швейцарская компания Allseas объявила об остановке строительства Северного потока-2. Это не остановит его запуск, но значительно задержит (пока будет найден новый подрядчик).

И если б в такой ситуации еще бы и прекратился транзит газа через Украину, то это бы обрушило позиции России на европейском рынке, которые были бы заняты газом американским или же катарским.

В такой ситуации Газпром из двух зол выбрал меньшее. Согласился на выплату 3 млрд, а в обмен получил возможность продолжить бесперебойные поставки газа в Европу.

Ну а дальше нужно будет смотреть как будет выписан договор о транзите. В протоколе идет речь о том, что указанные объемы газа будут прокачиваться при условии конкурентного тарифа. То есть по логике, если условия будут неконкурентные, то и прокачки не будет. Но это в протоколе так записано. А как будет в договоре – посмотрим.

В любом случае в течение 2020 года объемы сильно не уменьшатся, потому что не будут запущены в полную мощность обходные газопроводы. Гарантии поставок газа в Европу в следующем году - это главное, что выиграла в данном случае Россия.

Украина, естественно, тоже в выигрыше. Получила 3 миллиарда, гарантии прокачки на следующий год и, судя по всему, и на последующие годы транзит также сохранится в немалых объемах при условии конкурентного тарифа. Тем более, что потребность в газе в Европе будет расти в условиях сокращения добычи на шельфе Северного моря и планов по закрытию ядерных электростанций.

А если еще и прямые поставки будут, то откроется дорога к реальному удешевлению тарифов внутри страны.

А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили.

Хотя еще не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но будем надеяться, что все подпишут так, как и договаривались".

Через тернии - к газу. Как шли переговоры

Практически с лета стороны не могли согласовать новый транзитный контракт из-за полярных позиций.

Украина требовала долгосрочный контракт и гарантированные объемы прокачки. Причина: в 2020 году Россия планирует запускать "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Киев опасался, что из-за этого интерес у россиян к украинской трубе значительно сократится. Отсутствие транзита топлива означало бы неполучение бюджетом Украины ежегодно около трех миллиардов долларов - огромной суммы, на которую украинская власть привыкла рассчитывать долгие годы.

Дело шло к прикручиванию вентиля с 1 января, и к этому активно клонило часть руководства "Нафтогаза". Глава НАК Андрей Коболев накалял ситуацию максимально. Он высказывал мнение, что вероятность подписания нового газового соглашения до 1 января стремится к нулю.

Однако Владимиру Зеленскому это было невыгодно. Продолжающаяся газовая война повлекла бы за собой рост тарифов на коммунальные услуги, а то и краткосрочное "прикручивание" батарей, вследствие чего бы упал его рейтинг.

Тем не менее переговоры между Украиной и Россией шли достаточно туго из-за нескольких камней преткновения.

Первый - долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу. Москва требовала взаимно аннулировать претензии в судах, а Киев настаивал на выплате уже имеющегося долга.

Второй спорный вопрос - срок действия контракта. Киев настаивал на десятилетнем контракте, чтобы надолго гарантировать транзит и поступления в бюджет. Москва же хотела договор на год, чтобы после достройки "Северного потока-2" больше не платить Украине за транзит. В итоге сошлись где-то на середине - на 5 лет при условии "конкурентного" тарифа.