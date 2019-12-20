В Киевском горсовете запретили проводить фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий на время проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета в пятницу, 20 декабря. Соответствующее решение поддержали 78 депутатов.

"На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Теперь заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта (например, для проведения спортивных событий), то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать сведения об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения события.

В соответствии с решением запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Как сообщала "Страна", почти 80% жителей Украины намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную. При этом социологи уточнили, что сторонников живой новогодней елки больше всего живет на юге, востоке и центре. А вот на западе склонны ставить дома искусственный символ новогоднего праздника.

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