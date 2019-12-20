Из-за вчерашнего провала Радой принятия закона о легализации игорного бизнеса в Украине в стране закроют все игорные залы с сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegam-канале.

Так, президент выразил недовольство тем, что парламент во время вчерашнего голосования провалил принятие закона о легализации игорного бизнеса.

"Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы", - написал Зеленский.

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official/182

Напомним, сегодня в Киеве с утра прошло экстренное заседание Кабинета министров, на котором решили резко усилить меры борьбы с нелегальным игровым бизнесом. В частности, запрещена деятельности игорных заведений под видом лотерей.

После этого глава МВД Арсен Аваков заявил, что Кабмин в пятницу принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование.

Ранее "Страна" уже разобралась в том, почему Кабмин вдруг решил объявить войну нелегальным казино в материале "Месть за подкуп и зачистка рынка".