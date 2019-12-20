Обыски в помещении одесского телеканала Думская TV не связан с деятельностью журналистов. О причинах следственных действий в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК Думская, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Крок вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13.





Фото: facebook.com

В то же время, телеканал "Думская TV" пропал из эфира. Главный редактор телеканала Каролина Тымкив, которая, как и другие сотрудники, не могла попасть на рабочее место, заявила о том, что налицо давление на СМИ.

Фото: dumskaya.net/tv

По данным Нацсовета по телевидению и радиовещанию, под логотипом Думская TV вещает ООО Телерадиокомпания Моя Одесса. По данным аналитической системы YouControl, владельцем компании является Михаил Шмушкович, соратник депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Видео: youtube.com

Напомним, что сегодня НАБУ обыскивает одесский канал "Думская ТВ", а журналисты заявили о политических мотивах.

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