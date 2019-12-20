Влиятельный одесский бизнесмен, которого часто называют "смотрящим за Одессой", Владимир Галантерник закатил шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения. Празднование прошло 19 декабря в Лондоне, где, по слухам, живет семья бизнесмена. На грандиозную вечеринку съехались гости из Украины и России, а подогревали публику звезды российского шоубиза - Земфира, Артур Пирожков (Александр Ревва) и "Мумий Тролль".

Об этом пишет ТаблоID, ссылаясь на свои источники.

Известно, что среди гостей праздника были Валид Арфуш с женой Лидой, Лиза Ющенко и другие украинские и российские селебрити.

Жена Галантерника, дизайнер Наталья Зинько в соцсетях ничего не публиковала со дня рождения. Но другие гости отмечали ее в сториз.

Фото: instagram.com

Переглянути цей допис в Instagram Zemfira .... What else ?!!!! ♥️ Допис, поширений Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid) 19 Гру 2019 р. о 3:56 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liza Yushchenko (@liza_u) 19 Гру 2019 р. о 2:27 PST

Владимир Галантерник. Фото: argumentua.com

Напомним, Владимир Галантерник - любитель громких, пафосных вечеринок. В августе 2018 года во французском Сен-Тропе он с размахом отметил 20-ю годовщину со дня своей свадьбы с дизайнером Натальей Зинько.

На грандиозное пати приехала светская львица Ксения Собчак. Праздник не уступал размаху самых шикарных свадеб. Гости были приглашены на курорт, где они до утра плясали под живое выступление группы "Ленинград" и Артура Пирожкова (Александр Ревва).

Также мы писали о том, что жена "смотрящего" Одессы, попавшего под санкции России, встретила Новый год в США с Поляковой и Димопулос.