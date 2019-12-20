Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию. Об этом сообщает сайт ГПУ.

"Обнародуются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович – неуспешно", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Ранее адвокат защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко, подписанный Лукашенко.

Фото: facebook.com

До этого стало известно, что начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен.

Напомним, что подозреваемый по делу Шеремета музыкант Антоненко подал иск на Зеленского, Авакова и Рябошапку.

А сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на арест Юлии Кузьменко, которую также подозревают в убийстве Шеремета.