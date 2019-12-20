Националист Дмитрий Корчинский заявил, что сквер в Киеве, который получил имя убитого журналиста Павла Шеремета, нужно переименовать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, заслуги Шеремета "перед Киевом, Украиной и зелеными насаждениями сомнительны".

Он предложил назвать сквер именем Евгения Манюрорва, который вчера устроил стрельбу у здания ФСБ в Москве.

"Сквер надо переназвать именем Евгения Манюрова, который отличился вчера у здания ФСБ в москве и был подло убит псами режима", - написал он.

Скриншот: Facebook/Дмитро Корчинський

Напомним, это уже не первое заявление националистов против Шеремета.

Вчера телеведущий, бывший руководитель "Громадського ТВ", Роман Скрыпин заявил, что убитый три года назад Павел Шеремет работал на спецслужбы РФ, поскольку был российским журналистом.