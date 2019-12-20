Почти ровно пять лет назад глава МВД Украины Арсен Аваков уже требовал закрытия казино в Украине. Тогда процесс поручался Зоряну Шкиряку и проводились определенные следственно-оперативные действия в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Сейчас же закрытие игорного бизнеса планируется уже в общеукраинском масштабе, в причинах и следствиях чего разбиралась "Страна".

"Со вчера (9 декабря 2014 года - Ред.) стартовал процесс в Киеве, Киевской и Днепропетровской области. Так, например, вчера, в Днепропетровске, в рамках возбужденного уголовного дела (ст.203-2 ККУ), проведено 23 обыска и по результатам обезврежена сеть из 21 игорного заведения и двух офисов. В ходе операции у организаторов незаконных игровых заведений изъято 223 игровых автомата, 3 рулетки, 84 единицы спец компьютеров, 120 тыс.грн, 5.7 тыс $. Реализованы персональные судебные санкции к организаторам", - говорилось тогда на фб-странице министра внутренних дел.

Координация же процесса борьбы с игорным бизнесом на территории Украины поручалась Зоряну Шкиряку.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Как сообщала "Страна", Аваков потребовал до 16:00 закрыть игорные заведения в Украине. Соответствующее постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу.

Напомним, что решение резко усилить борьбу с игорным бизнесом и о запрете лотереи утвердили на экстренном заседании Кабмина.

При этом в госбюджете Украины на 2020 год предусмотрена легализация казино и доллар США по 27 гривен.