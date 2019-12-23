Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, какие у него планы на будущее.

Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.

"Честно говоря, не было достаточно времени, чтобы до конца понять, но за те два раунда я понял, что у Теофимо Лопеса есть изъяны, есть проблемы в защите. Потому как за один первый раунд он успел пропустить очень много ударов Комми. Причем таких, которых можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом, в конце концов, каким-то чудом во втором раунде он попал в Комми и закончил поединок. Я думаю, что если бы не этот счастливый удар... Я его называю счастливым ударом для него. Если бы не счастливый удар, то можно было увидеть очень много интересного в ходе этого поединка.

Я вообще в этом плане не сильно впечатлительный, если честно. Тем более, что это касается моего будущего соперника. Я не могу сейчас объективно оценить и сказать, насколько меня впечатлил этот нокаут. Он попал, нокаутировал, выиграл, причём выиграл у чемпиона мира, завоевал титул. Я конечно же рассчитывал на Комми, но тем лучше. Потому что этот поединок уже создан, чтобы его продать.

Пример был уже, когда я пропустил удар, пренебрёг своей защитой, слишком рано поверил в себя, поверил в свою победу и просто пренебрёг своей защитой, за что был моментально наказан. Как говорят, бои делают стили. Здесь столкнулись два стиля панчера. В этом поединке в любом случае кто-то должен был упасть, а кто-то должен был нокаутировать. Такие поединки интересно смотреть, но ещё интереснее смотреть, когда боксирует обученный человек с высоким боксёрским IQ, техничный, обладающий неплохой силой и мощью, против панчера.

Лопесу точно 22 года? Но разговаривает он на все 30-40 лет. Уверенно говорит. Уверен в себе. Наверное, это будет в первый раз. Я никогда особо не задумывался об этом. На 10 лет меня старше? Наверное, так будет и в бою. Это всё равно, что я учусь в университете, а он учится ещё в школе.

Я не могу сказать, что это проходит мимо. Как я реагирую на это? По-разному. Бывает, это просто смешно слышать. Бывает, иногда это задевает моё самолюбие, а потом ты думаешь: "Стоп. Собаки лают, караван идёт". И в-третьих, этот бой состоится, значит они были на правильном пути, когда они это говорили. Они хотели заполучить поединок, они его получили. Но теперь самое важное и самое главное - наши взрослые отцы нас учили: "Ты должен быть в ответе за всё, что ты сказал. Ты не можешь просто так что-то пообещать и это не выполнить. Ты обязательно должен это выполнить". Так вот сейчас наступит момент истины для них. Я уверен, что они даже об этом не думают. Они не знают этого, они не придают этому значению. А меня наоборот это подстёгивает, мне очень интересно будет с ним боксировать. Прямо огромнейшее желание есть выйти с ним в ринг. Не буду я много сейчас об этом рассказывать и углубляться в это всё. Увидимся в апреле", - сказал Ломаченко.

Видео: YouTube/LOMA Official TV

Напомним, Теофимо Лопес нокаутировал Ричарда Комми в бою за титул IBF в легком весе. Теперь американец обязан драться с Ломаченко, и в случае победы наш боксер станет абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко выйдет в ринг со зверем, которого никто не знал три года назад.

Также мы писали, что промоутер заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с Лопесом весной 2020 года.