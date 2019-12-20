В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией на улице Крещатик, был слышен взрыв. Соответствующее видео появилось на YouTube.



Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.



К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

Видео: youtube.com

Напомним, что в полиции сообщили, что нНа Крещатике хулиганы устроили потасовку с полицией, 4 копа пострадали. Задержали злоумышленников возле стадиона Динамо им. Лобановского.

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