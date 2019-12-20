Верховная рада поддержала постановление народного депутата Максима Бужанского о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности бывшего министра финансов Натальи Яресько. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, за его постановление проголосовали 291 депутат.

"Парламент 291 голосом поддержал мое постановление о создание ТСК по расследованию деятельности Натальи Яресько, реструктуризация которой обяжет нас платить 40% с каждого процента свыше 4% роста ВВП", - написал Бужанский.

Нардеп отметил, что фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержали постановление.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy/2311

Напомним, летом 2015 года тогдашний министр финансов Украины Наталия Яресько вела переговоры с частными держателями украинских облигаций внешнего займа. Официальная процедура реструктуризации части внешнего долга Украины на $15 миллиардов завершилась в ноябре 2015 года. Реструктуризация предусматривала немедленное списание 20% основной суммы долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых, а погашение гособлигаций было отсрочено на четыре года — с 2015-2023 гг. на 2019-2027 гг.

Ранее сообщалось, что в парламенте изменили закон о финансовой реструктуризации и продлили срок его действия.

Также мы писали, что Рада одобрила продление на 3 года закона о финансовой реструктуризации.