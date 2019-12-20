Сторонник экс-президента Порошенко и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал пикетировать новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который пройдет уже сегодня вечером в одном из самых дорогих и модных ресторанов Киева - CHI.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые друзья! Сегодня в 20:00 новогодняя встреча "Слуг народа" с народом! Для желающих прикоснуться к "неприкасаемым" - вход (почти) свободен! Ночной клуб CHI, Парковая дорога 16 (бывший вертолетная площадка Януковича)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что в "Слуге народа", вероятно, решили подготовиться к визиту незванных гостей. Здание ночного клуба в CHI by Decadence House на Парковой дороге уже обнесли ограждением и приехали полицейские машины. По информации "Страны", гостям обеспечат усиленную охрану по периметру. Депутатам настоятельно не рекомендовали выкладывать фото и видео с вечеринки в социальные сети.

По данным "Страны", в CHI пригласили около 500 человек. Ожидается, что на праздник приедут президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

Фото: Страна

Напомним, что вход для "слуг народа" на корпоратив решили сделать платным. Каждый партиец выложит по 2,5 тысячи гривен. Говорят, что собранные деньги пополнят благотворительный фонд "Таблеточки", помогающий детям с онкозаболеваниями.

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