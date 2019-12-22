22 декабря 2019 года празднуется день святой Анны, и все обладательницы этого имени отмечают свои именины.

"Страна" рассказывает историю праздника, публикует народные приметы, а также поздравления, открытки и картинки, которые можно отправить знакомым Аннам со смс и в мессенджерах.

История праздника

Праздник посвящен Анне, матери Марии Богородицы. По легенде, она много лет не могла родить ребенка от своего мужа Иоакима. Однажды супружеской паре даже отказали в праве принести жертву богу в праздник из-за того, что они бездетны.

В отчаянии Иоаким ушел в пустыню для молитвы, и там ему явился ангел, который возвестил, что его жена родит ребенка. Иоаким решил вернуться домой, Анна встретила мужа у Золотых ворот Иерусалима.

Вскоре выяснилось, что она беременна, и через положенный срок у нее родилась дочь Мария. Из благодарности богу ее родители пообещали отдать ребенка в храм на учение.

Святая Анна покровительствует беременным женщинам, а также помогает бездетным. Святой Анне принято молиться о семье, исцелении от различных недугов, за детей, об исцелении от бесплодия и даровании детей, о благополучной беременности и родах.

Приметы

В день святой Анны верующим нужно соблюдать строгий пост, не есть мясные и молочные блюда. Также запрещено заниматься тяжелой работой, разводить огонь, а также шить, вязать и вышивать.

Также в этот день начиналась масштабная подготовка к Рождеству. Девушки вместе обсуждали, как будут отмечаться рождественские праздники, выбирали среди себя главную, которая отвечала за сборы и организацию молодежных гуляний.

На Анны изготавливали рождественские украшения — "пауков" и "ежей" из соломы. Женщины в этот день начинали белить и убирать жилище, активно подкармливали свиней, чтобы иметь свежее мясо и сало к Рождеству.

День святой Анны 22 декабря приходится на зимнее солнцестояние, когда наступает самая длинная ночь в году. После этого постепенно день снова начинает удлинняться, а ночи становятся короче.

Наши предки в этот день особо наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет зима. Так, если в этот день ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз, если ясно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.

Также в народе говорят: "Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря". При этом какой будет погода ближе к ночи, такую ждали зиму до самой весны. Если в этот день идет дождь, то и весна будет дождливой. Если на деревьях иней - в будущем году будет хороший урожай.

Значение имени

В переводе с древнееврейского "Анна" означает "милость божья", "благодать". Считается, что обладательниц этого имени отличают такие черты, как доброта, благородство, отзывчивость, доброжелательность, чувство справедливости.

Обладательницы этого имени самодостаточны, обладают хорошей памятью, умеют держать себя в руках, обладают большой силой воли.

Зачастую Анны имеют непростую жизнь, однако всегда с честью проходят все испытания. Анны умеют добиваться поставленной цели, несмотря ни на что.

Открытки, картинки и гифки с днем святой Анны

С Днем Анны! Гифки

С Днем ангела, Анна! Гиф

С Днем Анны! Анимированные картинки

С Днем Анны! Поздравление в стихах

Именины Анны. Картинки

День Анны. Поздравления в прозе

С Днем ангела Анны. Поздравление в стихах