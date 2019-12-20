Переговоры по газу сдвинулись с мертвой точки. О прогрессе и достигнутых "предварительных договоренностях" сообщают все переговорщики. Представитель Еврокомиссии Марош Шевчович заявил на брифинге после очередного раунда переговоров в Берлине, что Украина и Россия достигли принципиального согласия. "Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он.

Министр энергетики Алексей Оржель отметил, что Украина, Россия и Еврокомиссия наработали протокол, которые "приближает подписание транзитного контракта". Но детальные условия будущего контракта официально пока не разглашаются. О них, возможно, объявят уже сегодня после переговоров в Минске.

"Страна" узнала у экспертов, каким может быть новый контракт на транзит российского газа и будут ли прямые поставки в Украину.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит о будущем контракте следующее:

"Речь, скорее всего, идет о контракте на 3-5 лет (назвать точные сроки пока сложно, не исключено, что этот вопрос все еще обсуждается) с ежегодной прокачкой 40 млрд кубов или "40 млрд плюс". Там могут быть немного большие объемы, но их, вероятно, укажут как негарантированные. Прямые поставки, скорее всего, будут в объемах порядка 5 млрд кубов. Также украинские предприятия смогут закупать необходимые им объемы российского газа. До конца непонятно какой именно будет окончательная цена, но ясно, что это будет дешевле реверса.

Похоже, что сторонам удалось договориться по одному из самых принципиальных спорных вопросов - по долгу "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу. Для "Газпрома" необходимость выплатить Украине 3 млрд долларов - это не только вопрос денег, но и удар по репутации. Поэтому речь может идти о схеме, по которой "Газпром" не признает решение суда, но не будет препятствовать тому, чтобы "Нафтогаз" взыскал эту сумму за счет его активов в Европе".

Глава жилищного союза Украины, эксперт энергорынка Александр Скубченко говорит, что договор на транзит будет подписывать новое юрлицо - компания Магистральные газопроводы Украины - и у "Газпрома" нет перед ней долгов. "Поэтому вопросы выплаты 3 млрд долларов, скорее всего, будет решаться при подписании отдельного договора по прямым поставкам, а он может отодвинутся на март, когда, скорее всего, поменяется руководство НАКа. Прямые поставки точно будут, так как обсуждается, что "Газпром" будет давать Европе объемы газа лишь для ее потребителей, без учета украинского реверса. Договор на транзит ожидается на 3-5 лет с прокачкой 50 млрд кубов в год. Тариф на транзит, скорее всего, останется в нынешних рамках или близким к ним, существенного повышения не будет", - отмечает Скубченко.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябев считает, что все далеко не так оптимистично.

"Стороны заявили, что все готово, но требуется политическое согласование в Киеве и Москве (об этом, в частности, говорит Алексей Оржель - Ред.). какое политическое согласование на подписание договора между двумя субъектами хозяйствования - "Газпромом" и "Нафтогазом". Это значит, что ничего не готово, что газ пытаются вязать с другими политическими вопросами, не исключено, что с Донбассом. А заявления о "прогрессе" в переговорах сделаны для того, чтобы успокоить общественность и показать, что ситуация под контролем. На самом деле вероятность подписания договора до 1 января 2020 года стремится к нулю. И "Нафтогазу" и "Газпрому" это выгодно - тыкая друг в друга пальцами, они смогут заработать сверхприбыли на газовом ажиотаже и росте цен", - рассказал нам Рябев.

В тоже время, российские СМИ пишут, что по газу все-таки договорятся.

"Пакетное соглашение по газу с Украиной может включить выплату "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража", - сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Тем временем, телеграм-канал Пул N3, который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, пишет, что де-факто 3 миллиарда "газпромовских" могут обменять на аналогичную сумму "долга" Януковича.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации": То есть $3 млрд, полученных Януковичем, могут пойти во взаимозачет, - говорится в сообщении.

Напомним, что в "Газпроме" назвали место и дату следующего раунда переговоров с Украиной.

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