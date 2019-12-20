В Киевском апелляционном суде сегодня, 20 декабря, должны рассматривать апелляционную жалобу Владислава Добоша, адвоката Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, на решение Печерского районного суда Киева о содержании Кузьменко под стражей сроком на два месяца.

Заседание так и не началось из-за того, что в суд не явились прокуроры.

Ее адвокаты, в частности, сказали, что не покинут зал суда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено. Также адвокат позвонил генеральному прокурору Руслану Рябошапке, чтобы тот направил в суд прокуроров и Рябошапка сказал, что сейчас направит прокуроров в суд.

Сейчас все ждут приезда прокуроров. Но адвокат Владислав Добош сказал, что у него есть сомнения, что прокуроры приедут. "Пока дело не рассмотрят по сути, я никуда не уйду", - заявил Добош.

Фото: "Страна"

Адвоката Добоша также поддержала экс-нардеп Оксана Корчинская которая выступает поручителем Кузьменко.

По словам судьи, заседание отложили до понедельника, 24 декабря из-за отсутствия прокуроров. Но адвокат сказал, что его это не устраивает и он будет ждать прокуроров и требовать рассмотрения дела. Он уверяет, что не уйдет до понедельника.

Тем временем поддержка Кузьменко блокирует зал суда, чтобы конвой не смог забрать Кузьменко. Судя по всему, ее и не забирают, чтобы не провоцировать конфликт.

Напомним, 18 декабря стало известно, что адвокат арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Влад Добош подал апелляцию на меру пресечения своей подзащитной. По его словам, постановление суда было постановлено с существенным нарушением требований криминального процессуального закона и является необоснованным и немотивированным.

Ранее сообщалось, что Юлия Кузьменко написала письмо маме Павла Шеремета.

Также мы писали, что подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.