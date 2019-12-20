Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров в пятницу принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер, - сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.

Напомним, сегодня в Киеве с утра прошло экстренное заседание Кабинета министров, на котором решили резко усилить меры борьбы с нелегальным игровым бизнесом. В частности, запрещена деятельности игорных заведений под видом лотерей.

Ранее сообщалось, что в четверг парламент Украины отправили на доработку в комитет законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Также мы писали, что большинство украинцев против легализации казино.