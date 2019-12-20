В Киеве у соучредительницы организации "Батьки SOS", которая борется с коррупцией в школах, Алены Парфеновой в ночь на 20 декабря сгорел автомобиль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"Я не знаю что случилось, но оперативно-следственная говорит, похоже на поджог ... еще вчера у меня была машина, а это утро 20.12.2019", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

В комментариях к посту пользователи соцсети предполагают, что это месть Алене Парфеновой за ее деятельность в организации "Батьки SOS".

"Это умышленный поджог автомобиля. Месть за деятельность Алены. За деятельность против коррупции, беззакония в области образования. Слишком уж многим наступила на мозоли", - пишет Владимир Дубно.

"Это месть. Анализируйте кому сильно на "горло наступили". Ищите срочно видeо камeры ..." - советует Татьяна Ермакова.

Фото: facebook.com

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