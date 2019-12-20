Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета, подал иск в Печеский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом сообщил новый адвокат Антоненко Святослав Жерновников, передает hromadske.

По его словам, иск подается из-за нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

"Иск (подали — Ред.) в Печерский суд из-за того, что его (Антоненко — Ред.) назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", — сказал адвокат.

Напомним, в субботу, 14 декабря, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца (до 8 февраля 2020 года) музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета.