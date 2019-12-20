Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Антоном Силуановым и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком, пишет РИА Новости.

"Мы будем стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил в начале встречи Путин.

Медведчук кроме этого выссказал идею создания межпарлаемнтского объединения между Украиной, Россией, Германией и Францией (то есть, в рамках "нормандской четверки"). Он считает, что участие парламентов Германии, Франции, России и Украины в обсуждении может дать положительные результаты.

Российский президент с этим согласился, и поручил проработать вопрос на уровне Госдумы.

Фото: ria.ru

Российские СМИ сообщают, что сегодня, 20 октября, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии Виктором Медведчуком. К встрече также присоединился президент России. Во время переговоров идет речь о газовых проблемах Москвы и Киева.

Напомним, что выплата "Газпрома" $3 млрд по решению арбитража может стать частью соглашения по газу с Украиной.

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