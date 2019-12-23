Предлагаем вниманию читателей гороскоп на предновогоднюю неделю, с 23 по 29 декабря включительно.

Овен (20.03 - 21.04)

Грядущая неделя принесет вам хорошие новости. Вам удастся решить проблемы, которые, казалось, были очень сложными. Самое главное - быть на позитиве, не отталкивать людей и побольше коммуницировать с окружающими. Дарите им свою улыбку!

Телец (19.04 - 22.05)

Звезды помогут вам договориться по глобальным серьезным вопросам. Важно сохранять холодный разум - принимать решения головой, а не на эмоциях. К встречам, которые пройдут на этой неделе, готовьтесь максимально серьезно, оперируйте цифрами и фактами.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вас, возможно, будут провоцировать на конфликты. Но не поддавайтесь на провокации. Правда на вашей стороне, и это главное преимущество. Тем не менее, в потенциально конфликтных беседах лучше больше слушайте, чем говорите, не накаляйте обстановку.

Рак (21.06 - 23.07)

На этой неделе вам удастся закрыть все важные дела, которые морально на вас давили. Но для этого придется серьезно постараться. Возможно, придется поработать больше, чем обычно. Это будет того стоить - Новый год будете встречать без ненужного психологического груза.

Лев (22.07 - 24.08)

Не ищите черную кошку в черной комнате, которой там нет. Не придумывайте себе лишние заботы. Если вам будут поступать предложения, лучше взять паузу на принятие решения, посоветоваться с близкими. Давать ответы наотмашь не стоит.

Дева (22.08 - 24.09)

На этой неделе вас ждем несколько очень спокойных дней. Проведите их в кругу семьи или друзей. Не распыляйтесь на общение с людьми, которые не входят в ваш ближайший круг общения. Советы, которые будут вам давать, делите на два, и думайте своим умом. Тем более, если свое мнение вам будут навязывать усердно.

Весы (22.09 - 24.10)

Эта неделя будет очень полезной для серьезного планирования. Определите главные события и цели для себя на первые несколько месяцев будущего года. Зафиксируйте их на бумаге. Постарайтесь максимально конкретизировать задачи для себя. А после новогодних праздников начинайте активно действовать.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Задумайтесь, и постарайтесь изменить свой график работы. Сейчас вы успеваете не все, чего вам хотелось бы. Но перераспределив рабочие часы у вас останется больше времени и на семью, и отдых, и на самосовершенствование. Главное - задайтесь этой целью прямо сейчас.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Эта неделя будет благоприятной для встреч с друзьями, в том числе со старыми знакомыми. Не отказывайтесь от такого времяпрепровождения, постарайтесь изыскать на это время. Беседы будут для вас очень полезными и улучшат ваше настроение, а, возможно, и жизнь.

Козерог (21.12 - 21.01)

Не нужно грустить, даже если кажется, что на это есть повод. Постарайтесь максимально дистанцироваться от всего негатива. Бодрость духа вам обеспечит подготовка к Новому году - займитесь этим вплотную. Постарайтесь придумать для своих близких не только нужные в хозяйстве подарки, то и сюрпризы.

Водолей (20.01 - 19.02)

Чтобы встретить Новый год в хорошем настроении, вам нужно побольше высыпаться на этой неделе. Постарайтесь не нервничать. То, из-за чего вы будете беспокоиться, - временное. Оно само пройдет. Просто нужно переждать и не тратить впустую свою жизненную энергию.

Рыбы (18.02 - 21.03)

На этой неделе вас ждут новые интересные знакомства. Может так получиться, что в итоге эти люди войдут в вашу жизнь. Но не стоит этого опасаться. Новые контакты принесут позитивные эмоции, веселые встречи, а, быть может, даже помогут вам вырасти профессионально.

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