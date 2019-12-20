Денежные поступления в Украину, которые Национальный банк трактует как оплату труда за границей, ежемесячно составляют 1,12-1,17 млрд долларов. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка на своей странице в соцсети.

Эксперты уточняют, что в третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. Но при этом среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).

Эксперты НБУ считают, что судя по переводам заробитчан, в 2019 году произошел рекордный отток рабочей силы из страны. По оценкам НБУ, за 10 месяцев года заробитчане перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период - 9,4 млрд долларов). Начиная с июля, поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину - 1,12-1,17 млрд долларов ежемесячно.

"В определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше - на 18%, в Чехии - на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривны", - говорится в публикации.

За последнее десятилетие наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го - 6 раз.

"Неудивительно, что именно после того года наблюдался резкий рост интереса украинцев к труду за рубежом. Наименьший разрыв в заработках был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желания трудоспособных ехать за границу", - отмечают в эксперты НБУ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше уволенный украинец с пистолетом в руках выбивал себе зарплату.

Также мы сообщали, что клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил.