Правительство досрочно прекратило полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1309 от 18 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Даниэль Билак. Фото: Facebook/Урядовий портал

Константин Марьевич. Фото: Facebook/Константин Марьевич

Как отмечается в распоряжении, вместо Билака и Марьевича представителями государства в в набсовете "Укрзализныци" будут Олег Журавлев, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко.

Олег Журавлев. Фото: Facebook/Олег Журавлев

Сергей Лещенко. Фото: Facebook/Сергей Лещенко

Также Кабмин уполномочил государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака подписать гражданско-правовые договора с будущими членами набсовета.

В данный момент в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

Представителем государства после увольнения Билака и Марьевича в набсовете "Укрзализныци" остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Ранее сообщалось, что суд отпустил экс-нардепа от БПП Ищенко по делу "Укрзализныци".

Также мы писали, что в наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего нардепа Сергея Лещенко.