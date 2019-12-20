В новом газовом контракте "долг Януковича" могут обменять на "долг Газпрома" - СМИ
Пакетное соглашение по газу с Украиной может включить выплату "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - добавил он.
Как ожидается, пакетная сделка покроет вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирования всех судебных споров.
Тем временем телеграм-канал Пул N3, который ведет жукрналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, пишет, что де-факто 3 миллиарда "газпромовских" могут обменять на аналогичную сумму "долга" Януковича:
"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации": То есть 3 млрд, полученных Януковичем, могут пойти во взаимозачет, - говорится в сообщении.
Скриншот: Телеграм/ Пул N3
Кстати, президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.
Напомним, что в "Газпроме" назвали место и дату следующего раунда переговоров с Украиной.
Также мы писали о том, что в "Нафтогазе" считают, что вероятность подписания газового соглашения между Украиной и Россией до 1 января приближается к нулю.