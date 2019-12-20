Официальное обвинение в отмывании 2,8 миллионов евро предъявлено экс-нардепу Николаю Мартыненко ("Народный фронт") в Швейцарии. Об этом на своей странице в соцсети написал бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

"Бывшему депутату Николаю Мартыненко предъявлено официальное обвинение в Швейцарии по делу в отмывании 2,8 млн евро. Мартиненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/LeshchenkoS

Напомним, Мартыненко является фигурантом дела о хищении около 700 млн грн украинских госпредприятий. В частности, речь идет о растрате ГП "НАЭК "Энергоатом" актива в размере более EUR6 млн 400 тыс. вследствие подписания и выполнения договора между госпредприятием и чешской компанией Skoda JS на поставку оборудования для ряда АЭС. Кроме того, его обвиняют в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Также мы сообщали, экс-нардеп и бывший председатель комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко был задержан 20 апреля 2017 года детективами НАБУ и прокурорами САП.