У Кучмы сообщили, что переговоры по обмену пленными отложили на следующую неделю
Представители контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проведут видеоконференцию по обсуждению вопроса об обмене пленными 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г", - написала она в Facebook.
Скриншот: Facebook/Дарка Олифер
Перед этим Кучма заявлял, что переговоры по обмену пленными должны продолжиться 20 декабря в режиме скайп-конференции.
Напомним, 18 декабря в Минске переговорщики не смогли договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммита в Париже. Кроме того, не было достигнуто соглашения о "полном" прекращении огня.