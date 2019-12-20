Представители контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проведут видеоконференцию по обсуждению вопроса об обмене пленными 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г", - написала она в Facebook.

Скриншот: Facebook/Дарка Олифер

Перед этим Кучма заявлял, что переговоры по обмену пленными должны продолжиться 20 декабря в режиме скайп-конференции.

Напомним, 18 декабря в Минске переговорщики не смогли договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммита в Париже. Кроме того, не было достигнуто соглашения о "полном" прекращении огня.