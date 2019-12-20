Известный юрист Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего (20 декабря) визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко.

О причинах раннего визита Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, не волнуйтесь по поводу событий возле Киевского спортклуба Порошенко "5 элемент". Это не по поводу спорта обыск. Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи "Кузни на Рыбальском", - написал Андрей Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко платили миллионы за джинсу в прессе и у блогеров.

Так же мы рассказывали, что генерал Марченко вышел на свободу под залог от Петра и Марины Порошенко.