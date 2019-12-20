Портнов рассказал зачем силовики пришли с обыском в спортклуб Порошенко
Известный юрист Андрей Портнов раскрыл подробности сегодняшнего (20 декабря) визита силовиков в масках и следователей СБУ в спортивный клуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко.
О причинах раннего визита Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале.
"Друзья, не волнуйтесь по поводу событий возле Киевского спортклуба Порошенко "5 элемент". Это не по поводу спорта обыск. Это по отмыванию преступных доходов в офшорах Порошенко и фиктивной сделки продажи "Кузни на Рыбальском", - написал Андрей Портнов.
Фото: t.me/PortnovUA
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко платили миллионы за джинсу в прессе и у блогеров.
Так же мы рассказывали, что генерал Марченко вышел на свободу под залог от Петра и Марины Порошенко.
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