В течение минувших суток под колесами поездов в Харьковской области погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

Первый случай произошел в поселке Хорошево на железнодорожной станции Жихорь. Локомотив, двигаясь со станции Основа в Харьков, совершил наезд на мужчину, который находился на рельсах. По словам машиниста, он увидел человека на путях и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель.

Второй инцидент случился около 19:10 на железнодорожном переезде "Просторное" в пгт Старый Мерчик. Поезд сообщением Санкт-Петербург - Харьков смертельно травмировал неизвестного мужчину в возрасте около 25-35 лет. По словам машиниста, мужчина стоял на путях лицом к поезду. Экстренное торможение результата не дало, человек погиб на месте. Движение поездов прекращалось на пять часов. Личность погибшего устанавливается.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

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