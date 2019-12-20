Министерство иностранных дел Украины осудило заявление главы России Владимира Путина о том, что якобы Восток Украины и все Причерноморье - это "исконные русские территории". Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил замглавы МИД Василий Боднар.

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", — сказал он.

Напомним, во время своей пресс-конференции Путин назвал Причерноморье и восточную Украину "исконно русской территорией".

Ранее сообщалось, что Путин назвал графа, жившего в 18 веке, автором украинской идентичности.