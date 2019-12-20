Фатих Манюров - отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью Пятому каналу заявил, что шокирован информацией о действиях сына.

"Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно", - прокомментировал произошедшее Фатих Манюров.

По словам отца, его 39-летний сын не пил и не курил. Также он рассказал, что Евгений особо не поддерживал отношения с ним. Общались в основном только по праздникам, уточнил Манюров-старший.

Он подтвердил, что Евгений увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.

Говоря о личной жизни сына, отец сообщил, что он недавно расстался с девушкой. "Я не знаю, как Светка (предположительно, речь идет о матери Евгения Манюров - Ред.) говорила, с кем-то он встречался, потом разошлись. Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу", — заявил Манюров-старший.

В разговоре с Telegram-каналом 112 отец сообщил, что сын рассказывал ему о своей работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он заметил, как со временем у сына даже появился восточный акцент.

Стрельба возле здания ФСБ в Москве произошла накануне вечером. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Также ранения получил гражданский. Стрелок был ликвидирован силовиками.

Напомним, что мама убитого стрелка рассказала о хобби непьющего сына.

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