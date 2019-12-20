Вход на корпоратив, который состоится сегодня, для "слуг народа" не будет бесплатным. Как выяснилось, билет на мероприятие обойдется каждому в 2,5 тысячи гривен. Собранные таким образом с партийцев деньги пойдут в благотворительный фонд "Таблеточки", который помогает детям, страдающим онкологическими заболеваниями, объяснил корреспонденту "Страны" источник в "Слуге народа". Сам корпоратив проводится за деньги партии.

Фото: Страна

Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" будет праздновать новогодний корпоратив в одном из самых дорогих и модных ресторанах Киева - CHI.

По данным поставщиков элитного алкоголя, в этом заведении выпивают 25% всего поставляемого в Украину объема дорого шампанского Moet Chandon.

Также мы сообщали, где и как отпразднуют Новый год "слуги народа".