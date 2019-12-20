Министр финансов Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде, рассказала, когда будет решен вопрос по выплате задолженностей по зарплатам шахтерам - в Луганской, Донецкой, Львовской областях.

"По дополнительным средствам для шахтеров: принято решение Кабинета министров, сегодня подписываются все документы. Можно смело говорить шахтерам, что до конца года деньги будут", - заявила министр.

Сумму погашения Маркарова не уточнила. Оданко позже премьер Алексей Гончарук сказал, что о каком объеме денег речь. "Мы изыскиваем возможности, чтобы найти деньги. Мы выделяем 320 миллионов, чтобы часть погасить, и остальное найдем", - пообещал Гончарук.

Также премьер рассказал, сколько долгов осталось перед учителями и врачами.

"Еще - задолженности перед учителями и врачами. Мы уже перераспределили деньги между областями, чтобы покрыть 80% задолженности. Осталось 20%, это когда с деньгами что-то произошло на местах. Мы будем разбираться с бюджетной дисциплиной, разбираться, кто виноват. Но это не значит, что люди на Новый год должны остаться без денег", - сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что Маркарова назвала пять причин, почему в бюджете внезапно кончились деньги.

Также мы писали, что на шахте в Луганской области горняки начали акцию протеста под землей из-за миллиардного долга по зарплате.