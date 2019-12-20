В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор. 17 декабря здесь расстреляли Александра Осиповича, жителя Бобруйска, который убил двух девушек, сообщает Коммерческий курьер.

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича приговорили к высшей мере наказания за убийство двух девушек - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Алеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанеся ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайства убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

В этом году в Беларуси привели в исполнение в общей сложности три смертных приговора. Еще два, которые вынесли осенью, ожидают своего исполнения.

Беларусь остается единственным государством Европы, где до сих пор нет моратория на смертную казнь. За последние 20 лет здесь расстреляли более 400 человек.

Напомним, что Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы.

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