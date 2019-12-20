Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявил, что поезда в "ЛДНР" пока не пойдут. При этом будут открываться дополнительные пункты пропуска на Донбассе.

"О железнодорожном сообщении речь, наверное, пока не идет. Речь идет только о дополнительных пунктах пропуска. Но нужно это согласовать, чтобы не было срыва с той стороны", - заявил чиновник на часе вопросов правительству в парламенте сегодня, 20 декабря.

Боднар также анонсировал запуск русскоязычного телеканала для Донбасса.

"Что касается информационный политики, мы готовим пакет месседжей и запуск телеканала на русском языке, которым можно будет доносить сигнал до оккупированной территории", - заявил он, не уточнив сроков.

Ранее восстановление ж/д-сообщения с Донецком и Луганском не исключал глава МИД Вадим Пристайко и планировала "Укрзализныця". Правда, потом министр уточнил, что это возможно только после деоккупации этих территорий.

Напомним, в "ЛНР" озвучили планы пустить поезда в Россию.