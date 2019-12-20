Вчера, 19 декабря, Святошинский районный суд отпустил под круглосуточный домашний арест беркутовца Александра Маринченко.

В ходе судебного слушания по делу Майдана, в котором пятерым экс-силовикам инкриминируют убийства активистов в феврале 2014 года, Фемида приняла решение сменить меру содержания относительно Маринченко с СИЗО на домашний арест.

Как сообщил "Стране" беркутовцев Александр Горошинский, сторона обвинения на протяжении почти 6 лет не предоставляла никаких доказательств вины как Александра Маринченко, так и Сергея Тамтуры (летом 2019 был отпущен под круглосуточный домашний арест, - Ред.), вследствие чего суд не имел больше морального права держать экс-силовиков в СИЗО.

Сейчас рассмотрение дела находится на стадии слушания свидетелей со стороны защиты, после чего ожидается основная стадия - судебные дебаты.

Александр Маринченко (в центре). Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Киеве освободил командира харьковского "Беркута".

Также мы сообщали, что Портнов призвал Рябошапку либо отпустить экс-бойцов "Беркута", либо расследовать преступления майдановцев.