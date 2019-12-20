Утром, 20 декабря, на одесский канал "Думская ТВ" с обысками пришли сотрудники НАБУ. Об этом сообщают журналисты в своем Telegram-канале.

"Журналистов не пускают на рабочие места, толкают. Изымают технику", - говорится в сообщении. Репортеры "Думскаая ТВ" заявляют, что считают обыски политически мотивированными и называют их не иначе как давлением на свободу слова в СМИ.

Но редакция не теряет чувство юмора. "НАБУ не понравилась картина в кабинете директора телеканала", - говорится в подписи к фото обысков.

Отметим, что сайт и канал "Думская" связывают с депутатом от "Евросолидарности" Алексеем Гончаренко.

Фото: t.me

Видео: t.me

О ситуации в Одессе уже высказался и глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"В эти минуты происходит прямое препятствование журналистской деятельности - НАБУ проводит обыски в помещении телеканала "Думская ТВ". По информации сотрудников телеканала, обыск начался около 09.30. Помещение заблокировали сотрудники НАБУ, работники телеканала не могут попасть на рабочие места. Журналистов толкают, не позволяют фиксировать действия правоохранителей.

"Атака на телеканал вживую, - сообщил НСЖУ известный одесский журналист, ведущий телеканала "Думская ТВ" Александр Новицкий. - Нехорошее утро. Вещание еще ведется, но это старая телепрограмма. На телеканал никого не пускают".

Мы, в НСЖУ, пробуем связаться с директором медиахолдинга "Думская" Юрием Басюк для получения подробностей с места происшествия. Но его телефон не отвечает.

В то же время, НСЖУ осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания. НАБУ, так же как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должно уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова. Расследование хозяйственных, коррупционных или иных уголовных преступлений - не оправдывает сознательное препятствование журналистской деятельности", - заявил Сергей Томиленко в Facebook.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что одесский сайт Думская.net заявлял, что у него украли страницу в Facebook.

Также мы писали о том, что в Одессе совершили покушение на журналиста "Думской".