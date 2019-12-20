Министр финансов Оксана Маркарова, выступая в Раде на часе вопросов к правительству, рассказала, почему в казне образовалась дыра и были приостановлены некоторые выплаты.

Она назвала пять факторов снижения поступлений в бюджет.

1. Упал НДС с ввезенных в Украину товаров.

2. Сильнее, чем заложено в бюджет, укрепился курс гривны к иностранным валютам.

3. Цена на газ, которая снижается. От растаможки более дешевого газа меньше таможенных платежей.

4. Уменьшилась рента на добычу углеводородов – недополучили 11 миллиардов гривен.

5. Недополучили денег на табачных акцизах.

Также Маркарова повторила слова премьера Алексея Гончарука о том, что в конце месяца ведомства начинают больше тратить, чтобы истратить под конец года весь выделенный им бюджет.

Поэтому правительство частично заблокировало эти траты и проверяет их целесообразность. По словам министра, "все важные расходы будут проведены". По ее словам, все защищенные статьи бюджета оплачиваются "день в день". По незащищенным статьям бюджета - "временная приостановка финансирования".

Детальнее о том, почему в бюджете внезапно образовалась дыра, читайте в материале "Страны" Деньги закончились. Почему заблокировали бюджетные выплаты и что будет с пенсиями и субсидиями.