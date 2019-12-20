Главный государственный инспектор Харьковской таможни Государственной фискальной службы получил подозрение в злоупотреблении служебным положением от Государственного бюро расследований. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба ГБР.

Как установило досудебное расследование, таможенник, действуя в интересах юрлица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. Это позволило владельцу товара растаможить его по льготной ставке ввозной пошлины. В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тысяч гривен.

Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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