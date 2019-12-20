Правительство хочет упростить взаимодействие военкоматов с работодателями. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram.

"Много времени у компаний идет на взаимодействие с военкоматами. ...По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая их о любом изменении статуса своих сотрудников", - сообщил он.

Он добавил, что "все эти переписки с военкоматами, конечно, в бумажной форме". "Только бумага, только хардкор. Но проблема здесь не столько в бумаге, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть. Я рассчитываю, что вскоре мы сможем добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами", - отметил Дубилет.

По его мнению, единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить - это вопрос "бронирования и, возможно, каких-то учений".

"Военкоматы, трудовые книжки, больничные и много других аспектов - все это должно быть максимально упрощено. Стремимся, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии", - резюмировал Дубилет.

Фото: t.me

Напомним, что Дубилет объяснил, что законы хотят публиковать в интернете, но с электронной подписью и меткой времени.

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