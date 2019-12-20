В пятницу, 20 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления рекомендовал парламенту рассмотреть президентский законопроект №2598 о децентрализации власти в первом чтении и в целом. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Причем "за" проголосовало 17 депутатов, а двое нардепов выступили против.

Журналистов на заседание Комитета пустили лишь спустя полчаса после его начала. Как сообщили "Стране" участники, обсуждение проходило на повышенных тонах.

"Наш Комитет позавчера этот закон не проголосовал. Было всего 11 голосов. И хотя Комитет по правовой политике проект и поддержал, важно решение и нашего Комитета. И сегодня мы все-таки дали добро. Вероятно, сегодня законопроект его вынесут на голосование в Раду. И голоса на него найдутся. Но к этому законопроекту очень много вопросов. А так как это президентский закон правок в Конституцию - второго чтения не будет. Все будет зависеть от решения Конституционного суда", - рассказала "Стране" нардеп Лариса Билозир.

Ранее сообщалось, что 55 мэров и экспертов потребовали от Зеленского доработать изменения в Конституцию по децентрализации.

Также мы писали, что Евродепутаты увидели опасность для децентрализации в предложенных Зеленским изменениях Конституции.